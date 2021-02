Dal-e è un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale in grado di fornire assistenza ai clienti. Il gruppo sudcoreano l’ha presentato nei giorni scorsi e prevede di utilizzarlo come «assistente» nei punti vendita Hyundai e Kia, promettendo di affiancarlo al personale.

Rispetto ad altri robot con funzioni simili, DAL-e è più piccolo e leggero. Il suo nome deriva dall’acronimo di «Drive you, Assist you, Link with your-Experience», che in italiano significa «guidarti, assisterti e connettermi con te».