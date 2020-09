Echinaforce, un preparato a base di erbe prodotto da una ditta turgoviese, ha un effetto curativo sul coranavirus. Ad attestarlo, stando a quanto indica oggi il Blick, è uno studio del laboratorio di Spiez (BE).

L’efficacia di Echinaforce è stata rilevata in vitro su cellule umane provenienti dalle vie respiratorie superiori: i dati mostrano che il prodotto è in grado di inattivare i virus Sars-CoV-2. Resta comunque da vedere come l’effetto possa riprodursi a livello fisiologico.