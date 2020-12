Kaavan, ribattezzato «l’elefante più solo al mondo», dopo aver trascorso 35 anni in uno zoo fatiscente nella capitale del Pakistan, Islamabad, è pronto a volare in Cambogia oggi. Secondo il programma, il pachiderma sarà messo in quarantena per un mese e nella fase successiva, conviverà con tre elefanti asiatici.

A causa della solitudine e dei maltrattamenti, Kaavan ha sviluppato problemi di salute fisica e mentale. Nel 2015, attivisti per i diritti degli animali in tutto il mondo hanno iniziato una campagna per salvare l’elefante. Free The Wild, un’organizzazione per il benessere degli animali co-fondata da Cher, è stata la prima a impegnarsi con i funzionari pakistani sul trasferimento di Kaavan. Il 21 maggio 2020, l’Alta Corte di Islamabad ha stabilito che Kaavan dovrebbe essere trasferito in un rifugio.