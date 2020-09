Il mondo come lo vediamo oggi è nato circa 233 milioni di anni fa, in seguito a un’estinzione di massa finora sconosciuta, chiamata «Episodio pluviale carnico» e scatenata da una terribile eruzione vulcanica. A identificarne le tracce è la ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Science Advances, coordinata da Jacopo Dal Corso, della China University of Geosciences.