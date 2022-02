ConfederazioneCirca il prezzo dei cerealiBerna, 15 (ag) – Si ricorderà che il Dr. Kappeli, direttore dell’Ufficio federale dell’alimentazione, ha presentato una settimana fa al Consiglio federale un rapporto sullo stato dei negoziati in corso coi produttori di cereali a proposito della garanzia del prezzo per il 1923. Ora nessun fatto nuovo è avvenuto e conviene dunque considerare come non conforme alla realtà l’informazione di parecchi giornali, secondo i quali le trattative in questione sarebbero sul punto di essere chiuse, essendosi i produttori dichiarati d’accordo, sotto certe condizioni, ad una riduzione del prezzo garantito per il 1922.

La grippe a BasileaBasilea, 15 (ag) – Durante la settimana dal 5 all’11 febbraio furono segnalati all’Ufficio sanitario 690 nuovi casi di grippe, con...