Dopo un periodo di detenzione in Italia, venne trasferita in Inghilterra, per evitare l’imbarazzo di un processo pubblico. Poi venne ricoverata in un manicomio, fino alla sua morte, nel 1956. Una parabola molto triste per la figlia di un aristocratico anglo-irlandese, il barone Ashbourne, e debuttante alla corte della regina Vittoria.