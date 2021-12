La cavalleria non fu mobilitata

La situazione in IndiaLondra, 14 – Come annunciano i giornali, i ribelli del Bengala hanno fatto un’importante raccolta di bombe e di materie esplosive. Le prime vittime di queste bombe furono due signore europee che furono uccise mentre si attentava alla vita del giudice di Mozzufarpur. Si telegrafa da Calcutta che in una dichiarazione di quattro membri della assemblea legislativa è detto che la politica di repressione del governo, invece di calmare gli animi, serve a dare maggiore impulso alla rivolta. Essi propongono la riunione di una conferenza di rappresentanti di tutti i partiti, alla quale dovrebbe essere presente anche il governo. Nelle lotte nella regione di Schewar i ribelli hanno avuto 81 morti e lasciarono inoltre nelle mani delle truppe governative 15 prigionieri. Le perdite inglesi...