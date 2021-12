«La Cina in decomposizione avanzata»

La Cina in dissolvimento?Parigi, 23 – I negoziati che si svolgeranno a Washington tra i delegati del Giappone e quelli della Cina in vista della restituzione alla Cina delle ferrovie dello Sciantung sono rotti, secondo l’annunzio di diversi corrispondenti. Questa rottura sarebbe dovuta all’ostinazione con la quale i rappresentanti della Cina si rifiutano di cooperare all’emissione di un prestito per acquistare il materiale che appartiene al Giappone. Il Presidente del Consiglio giapponese, Takahaschi, ha parlato con un inviato dell’«Excelsior» sui rapporti con la Cina e sui problemi internazionali che preoccupano il Giappone in genere. «La Cina – egli ha detto – è in uno stato di decomposizione avanzata; non solo vi è lotta tra il nord e il sud, ma tra provincia e provincia. Per il Giappone...