Dallo storytelling allo storyliving: è l’ultima frontiera della Disney, che sta progettando villaggi-paradiso per i suoi fan adulti, una sorta di Paperopoli o Topolinia dove vivere pienamente felici, tra mille attività ricreative e di evasione. Non quindi realtà virtuali da metaverso, ma comunità reali con la stessa edulcorata serenità dei suoi parchi a tema.

Il primo progetto per questa serie di villaggi residenziali sarà sviluppato nel deserto californiano di Rancho Mirage, nella famosa Coachella Valley, un’area dove anni fa Walt e Lillian Disney avevano una casa. Ci saranno case famigliari, condomini, strutture per anziani. Pippo e Topolino sono in attesa per future incursioni.