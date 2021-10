La famiglia Pelli si allarga. Matteo Pelli e Eleonora Pelli Postizzi hano annunciato la gravidanza sui social, questa mattina. «Se è vero che non c’è il due senza il tre, il quattro non può che arrivare da sé!», scrive la mamma in dolce attesa. «1-2-3 ... 4! Previste poche ore di sonno ma molta gioia», aggiunge il papà.