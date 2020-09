Questa prima immagine realizzata in laboratorio ritrae Vera Rubin (1928-2016), astronoma statunitense pioniera nello studio della rotazione delle galassie, a cui si deve la scoperta della materia oscura, ed è così grande che per vederla ci vorrebbero 378 schermi di tv a 26 pollici in ultradefinizione per mostrarla con le sue dimensioni reali. Per fare questa foto senza la camera ancora non del tutto assemblata, i ricercatori dello SLAC hanno usato un buco di 0,15 millimetri per proiettare l’immagine sul piano focale di 60 centimetri di larghezza.