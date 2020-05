Elena Mastrocinque è un’insegnante napoletana di appena 103 anni che - dopo aver pubblicato un primo video che «come mi dicono i miei figli e i miei parenti», ha raccontato - ha fatto milioni di visualizzazioni, ha voluto realizzarne uno nuovo in occasione della Settimana italiana dell’insegnante per dare «una piccola testimonianza di quello che succedeva ai tempi in cui insegnavo».

In quest’epoca in cui molto si parla di insegnamento a distanza e rientro a scuola, la maestra Mastrocinque, oltre a mostrare la sua laurea storica ottenuta «in nome di Vittorio Emanuele III, re d’Italia e di Albania, imperatore d’Etiopia», racconta nel filmato anche dei suoi inizi, delle scuole in cui ha lavorato e parla del rispetto per la professione, mostrando anche le lettere e i biglietti mandatile dai suoi allievi in segno di considerazione e affetto.

La maestra ha ripercorso così molti aneddoti e anche tanti cambiamenti sociali e culturali - «Ho vissuto la spagnola, l’asiatica, il tifo petecchiale e il colera», ha asserito - che si sono susseguiti negli anni e di sé dice: «Continuo a studiare, a leggere e a fare le parole crociate, perché il cervello ha bisogno di essere tenuto in esercizio. Non so se ho potuto dare un minimo contributo ma mando un saluto a tutti dalla vostra ex insegnante».

©CdT.ch - Riproduzione riservata