Non si è tenuto nessun corteo, ma una festa nel segno dell’unità - anche se a distanza - nel giorno del 75. anniversario della Liberazione. Il 25 aprile quest’anno si è celebrato ‘a porte chiuse’ a causa dell’emergenza sanitaria per la COVID-19 e a maggior ragione, ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diventa simbolo di ripartenza. Per celebrare la ricorrenza nazionale, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha proposto un «Bella Ciao» collettivo dalle finestre e via web questo pomeriggio alle 15.