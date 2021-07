Il «biscione» cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter per la nuova stagione sportiva. Inter e Nike hanno presentato la nuova divisa per la stagione 2021-22, la prima «home edition» con il nuovo logo che vede il ritorno dello stemma tricolore dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto. Ulteriore novità è la presenza di Lenovo sul retro, evoluzione della partnership che dura dal 2019. La divisa è realizzata per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate e presenta una trama a pelle di serpente. A far discutere i tifosi sui social media sono la quasi totale assenza del nero, la mancanza delle strisce e la trama a pelle di serpente, che richiama lo storico «biscione». Una mossa di marketing che molti nerazzurri non hanno digerito.