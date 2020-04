La maglietta raffigurante la famosa frase di Alain Berset sul coronavirus «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire» (Bisogna agire il più rapidamente possibile, ma lentamente quanto necessario) va a ruba. Gli organizzatori dell’operazione benefica non escludono di generare oltre 50.000 franchi.

Sei giorni dopo la frase pronunciata dal ministro della sanità, che faceva riferimento all’allentamento delle misure di confinamento, l’agenzia di comunicazione By the Way studio, basata a Friburgo, è presa d’assalto. L’associato Pete Mager, contattato dall’agenzia Keystone-ATS, ha affermato che nessuno si aspettava un successo simile.