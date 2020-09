Per France Televisions, l’analista Mathilde Lion spiega che con la crisi non c’è voglia di festeggiare né di truccarsi, «le serate al ristorante sono rare, le uscite sono soltanto con poche persone, i matrimoni rinviati o annullati». I prodotti per il viso, come il fondotinta e le creme per il viso sono calate del 10% in queste ultime settimane in Francia.