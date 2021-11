Dal 2013 il concorso «Best of Swiss Apps» premia ogni anno, attraverso il giudizio di una giuria tecnica, le app svizzere con i più elevati standard qualitativi in diverse categorie. Oltre ai riconoscimenti nelle varie categorie, viene designata la miglior app dell’anno, con una votazione alla quale partecipano sia la giuria specializzata che il pubblico. L’app swisstopo si è imposta sui 183 progetti presentati e ieri a Zurigo è stata nominata «Best of Swiss Apps 2021». Si è inoltre aggiudicata il primo premio nella categoria Functionality.

Funzionalità innovative e utilizzo intuitivo alla portata di tutti

L’applicazione swisstopo mostra in maniera impressionante che la Svizzera non ha bisogno di nascondersi in materia di applicazioni cartografiche, questo è in sintesi il verdetto della giuria esperta, che aggiunge: «Malgrado l’enorme ricchezza di funzioni, l’applicazione è molto facile da utilizzare e intuitiva». La giuria si mostra anche entusiasta dalla «sofisticata e innovativa funzione panoramica».