Non erano inusuali le maratone tra amici, pronti a sfidarsi ai primi giochi di simulazione automobilistica o calcistica. La potenza della nuova console permetteva una migliore interazione con i videogames, resi ancora più accattivanti dall’utilizzo del 3D. Ma non solo. Sony, infatti, ebbe l’idea di progettare nuovi controller che fossero più ergonomici. Una scelta molto apprezzata dagli utenti che lo definirono «il miglior controller mai utilizzato». E non è un caso che ancora oggi i joypad di quasi tutte le console in circolazione ricalchino la forma di quelli della PlayStation.