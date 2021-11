La palla da volley usata nel film di Robert Zemeckis Cast Away è stata venduta all’asta per l’incredibile cifra di 308.000 dollari. Nella pellicola del 2000, Tom Hanks interpreta un sopravvissuto solitario bloccato su un’isola deserta dopo uno schianto aereo. E la palla, a cui il personaggio interpretato da Hanks dà il nome «Wilson», diventa a tutti gli effetti un amico del protagonista, quasi fosse una persona reale. Durante il film, Hanks parla con «Wilson» per non sprofondare nella completa solitudine e mantenere la sua sanità mentale. La palla è stata descritta dalla casa d’aste come «fortemente angosciante, con vernice applicata per creare un aspetto consumato e sporco». L’oggetto ha un marchio marrone scuro e rosso che ricorda una faccia sorridente, mentre la parte superiore è strappata per replicare l’aspetto dei capelli. In una delle scene più famose di Cast Away, il protagonista perde in mare aperto «Wilson» e si dispera come se avesse perso un amico.