Com’è bello pedalare... sott’acqua. Succede in Belgio, a Genk per la precisione, anche se si tratta di una sorta di illusione. I progettisti che hanno realizzato questa particolare passerella hanno avuto una brillante idea nel promuovere un passatempo sano e per tutti. Esiste dal 2016 e a ogni stagione è sempre più frequentata e popolare. Si parte dal livello normale del terreno per poi scendere sempre più in basso, fino a quando lo specchio d’acqua è alla stessa altezza dello sguardo di chi ha inforcato la «due ruote». E non manca chi, preso dall’entusiasmo, fa passare la mano sul filo del lago Bokrijk, nell’est del Paese e nelle vicinanze del confine olandese (guarda il video allegato a quest’articolo). Il tracciato, 200 metri, è stato costruito lungo una diga, oggi in disuso, che separa due stagni.