La piaga della disoccupazione in Svizzera

Contro gli atti rivoluzionariBerna, 18 (ag) – L’esperienze di questi ultimi anni dimostrarono che la legge del 4 febbraio 1853 sul diritto penale della Confederazione svizzera ne rappresenta una protezione insufficiente per l’ordine costituzionale e la sicurezza interna, visto che queste disposizioni penali contro gli atti di alto tradimento e d’incitazione alla rivolta non colpiscono le attuali forme assunte dal movimento rivoluzionario in massa. Visto che queste disposizioni non bastano per combattere la propaganda rivoluzionaria, in conseguenza e come l’apprende il Bund il Consiglio federale proporrà alle Camere federali una revisione del diritto penale federale allo scopo di permettere la condanna di tutti gli atti rivoluzionari illegali.

