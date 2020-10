«Aprica avrà la pista illuminata più lunga d’Europa - ha dichiarato il presidente Lorenzo Sangiani - sarà un plus importante per la località di villeggiatura, ma anche per tutta la Valtellina. In un momento storico pieno di incognite, nello specifico in pieno lockdown, invece di chiuderci abbiamo ritenuto di guardare al futuro con fiducia facendo questo investimento importante. L’idea ci era venuta già da tempo, ma il contratto è stato firmato lo scorso mese di aprile».