Tempi duri per i videogiocatori che intendono tuffarsi nella nuova generazione di console. Dopo l’esaurimento immediato di Playstation 5, con un boom di prenotazioni che ha praticamente reso impossibile acquistare il gioiello di casa Sony prima e dopo Natale, sul web sono subito spuntati i soliti furbetti. Sui siti di e-commerce le PS5 sono arrivate a costare anche 3.500 franchi (il prezzo di listino è 499 franchi). Alcuni nostri lettori sono invece saltati sulla sedia quando hanno visto il prezzo della console sul sito di Mediamarkt, dove è proposta alla «modica» cifra di 9.999 franchi. Ovviamente si tratta di un errore, che verrà presto corretto, come ci assicurano dalla stessa catena di elettrodomestici. E per chi se lo stesse chiedendo, la risposta è no: Playstation 5 non è ancora disponibile.