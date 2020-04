L’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus ha suscitato un’ondata di solidarietà in tutto il mondo. In Svezia ha addirittura spinto la principessa Sofia a mettersi a disposizione dell’ospedale Sophiahemmet di Stoccolma - del quale è membro onorario della presidenza - in qualità di aiuto-infermiera. Lo riporta il Daily Mail. L’ex modella 35.enne, entrata ufficialmente nella famiglia reale nel 2015 dopo il matrimonio con il principe Carl Philip, ha voluto rendersi utile al suo Paese durante la pandemia. La principessa ha iniziato a lavorare dopo aver terminato un programma di formazione al Sophiahemmet University College, e ha preso così servizio insieme al personale ospedaliero per aiutare nelle attività quotidiane non mediche. Il corso, avviato dall’università gemellata con l’ospedale omonimo è nato proprio con lo scopo di formare un’ottantina di persone ogni settimana per dare sostegno ai medici e agli infermieri sotto pressione a causa dell’emergenza sanitaria.