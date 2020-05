«Un’estate all’idroscalo». È la proposta del sindaco di Milano Beppe Sala che, in attesa di capire quando in Italia sarà nuovamente permesso lo spostamento da una Regione all’altra, ha pubblicizzato il polo di attività ricreative come meta turistica per i milanesi. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha fatto sapere su Facebook che «sarà una visita in totale sicurezza: vi verrà monitorata la temperatura, gli ingressi sono contingentati, c’è una continua sanificazione e, se non avete la mascherina, vi verrà fornita». Piccola curiosità: Sala prima di fare un giro per l’idroscalo si è fatto misurare la temperature. 36 gradi, via libera.