ConfederazioneIl monopolio dei cerealiBerna, 10 ag – Una conferenza di esperti convocata dall’ufficio federale dell’alimentazione per l’esame della questione dell’approvvigionamento del pane ha tenuto delle sedute martedì e mercoledì a Berna. I gruppi interessati hanno presentato diversi progetti tendenti ad assicurare l’approvvigionamento in cereali panificabili nel caso in cui il monopolio in cereali venisse soppresso. I rappresentanti dei contadini e dei socialisti espressero l’opinione che il mantenimento del monopolio sarebbe la migliore soluzione della questione. L’Unione svizzera delle società cooperative ha preconizzato la creazione di una società cooperativa di importazione, nella quale la Confederazione sarebbe interessata col versamento di importanti aiuti finanziari. L’importazione...