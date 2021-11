La scocciatura dei libri mai resitituiti

La notaNon si presta mai la moglie neppure al più caro amico, si presta di rado e malvolentieri l’ombrello, onde non capisco perchè si debbano invece prestare con tanta facilità i libri, che sono i più cari amici della nostra vita e molte volte ci riescono più preziosi e più utili, non dirò della moglie, ma perlomeno dell’ombrello. Prestando i libri si fa anzitutto un torto all’autore, all’editore, al libraio, i quali potrebbero far conto di vivere d’aria se tutta la gente leggesse i libri ad ufo pigliandoli a prestito a destra e a sinistra; in secondo luogo si fa un torto gravissimo al libro stesso, il quale merita di essere trattato un po’ più bene di quello che lo trattiamo ordinariamente. Distinguiamo: se è un libro che vale poco allora non c’è nessun male a prestarlo agli altri; può darsi...