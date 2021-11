La scomparsa di una figura tipica di Bellinzona

Altra banca in crisiBasilea, 24 (ag) – Le «Basler Nachrichten» annunciano che in seguito alla incessante diminuzione dei prodotti ipotecari in marchi, la Banca di Credito Fondiario di Basilea non è più nella possibilità di pagare gl’interessi delle proprie obbligazioni e degli altri creditori. La Banca sarà perciò costretta di convocare i propri creditori, proponendo loro di accettare provvisoriamente la spartizione degli interessi, dopo il pagamento delle spese generali. Si domanderà inoltre che il rimborso dei debiti, la cui scadenza è prevista prima del 1930, sia aggiornato fino a quell’epoca, poichè soltanto allora si potranno effettuare i primi rimborsi delle ipoteche oro tedesche.

Cinque persone asfissiate per un’imprudenzaFriborgo, 22 (ag) – La notte scorsa a Estavayer-le-Lac, al pensionato...