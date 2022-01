I medici contavano di poterli far diventare i primi gemellini nati nel nuovo anno, ma i piccoli Alfredo e Aylin hanno deciso di sorprendere tutti. I due sono infatti nati in giorni, mesi e anni differenti. È accaduto all’ospedale Natividad Medical Center in California. Alfredo Antonio Trujillo è venuto al mondo alle ore 23.45 del 31 dicembre 2021, mentre la gemellina, Aylin Yolanda Trujillo, a mezzanotte del 1 gennaio 2022. Negli Stati Uniti si registrano ogni anno ben 120 mila parti gemellari, tuttavia la possibilità che si verifichino casi come questo (in cui la nascita avviene in giorni e anni differenti) è – udite udite – una su due milioni. Una vera e propria rarità che lo stesso ospedale ha voluto festeggiare con diversi post sui suoi canali social con le foto della mamma e dei piccoli che stanno bene e presto torneranno a casa.