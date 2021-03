A Wu Lien-teh dobbiamo molto, specialmente in questo periodo di pandemia: è sua, infatti, l’invenzione della mascherina in cotone idrofilo, l’antenata dell’odierna N95, che il medico sviluppò nel 1911 per combattere la diffusione della peste in Manciuria.

Nato il 10 marzo 1879 a Penang, città allora appartenente alle colonie britanniche in Malaysia, Wu Lien-teh aveva origini cinesi sia dal ramo paterno sia da quello materno. Nel 1896 fu ammesso all’Università di Cambridge dopo aver vinto la Queen’s Scholarship, una prestigiosa borsa di studio. Fu il primo studente di origini cinesi a frequentare questa università dove ebbe un enorme successo e fu premiato con numerose altre borse di studio. Nel 1903 fece ritorno in Malaysia e quattro anni dopo si trasferì in Cina con la sua famiglia.

Tra il 1910 e il 1911, Wu Lien-teh venne inviato in Manciuria per investigare su una malattia misteriosa che aveva ucciso il 99,9% delle persone infettate. Dopo essersi accertato che il morbo si fosse diffuso per via aerea, il medico lo eradicò tramite la realizzazione delle mascherine e l’implementazione di rigide quarantene e norme igienico-sanitarie (come la disinfezione degli edifici e la cremazione delle vittime). In seguito, Wu sedette nei comitati consultivi della Società delle Nazioni e ricevette lauree honoris causa dalla Johns Hopkins University, dall’Università di Pechino, dall’Università di Hong Kong e da quella di Tokyo. Nel 1935 divenne il primo malese ad essere nominato per il premio Nobel per la medicina.