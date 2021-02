Ha fatto il giro del web la strana lettera con cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato il principale sindacato degli artisti televisivi statunitensi, il SAG-AFTRA, proprio prima che iniziasse un procedimento disciplinare per espellerlo in seguito all’attacco al Congresso USA, avvenuto lo scorso 6 gennaio. Donald Trump, iscritto al sindacato degli attori dal 1989, ha risposto alla decisione di revoca con un «Chi se ne frega!». Il tycoon in passato aveva condotto il reality show The Apprentice ed era apparso in varie serie TV e film. Tra i suoi ruoli più noti spicca quello nel seguito di «Mamma ho perso l’aereo». Nella missiva, indirizzata a Gabrielle Anne Carteris, presidente dello Screen Actors Guild, molto conosciuta per aver interpretato Andrea nella serie TV «Beverly Hills 90210», Trump si dice «molto orgoglioso del mio lavoro in film come ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’, ‘Zoolander’ e ‘Wall Street – Il denaro non dorme mai’; programmi televisivi tra cui ‘Willy, il principe di Bel-Air’, ‘Saturday Night Live’ e, naturalmente, una delle trasmissioni di maggior successo nella storia della televisione, The Apprentice, per citarne solo alcuni!», ma allo stesso tempo accusa il sindacato aver «fatto poco per i suoi membri e niente per me – oltre a raccogliere quote e promuovere politiche pericolose e idee anti-americane – come è evidente dai vostri altissimi tassi di disoccupazione e dalle cause legali di attori famosi». Trump conclude la lettera dando le dimissioni dal sindacato, ribadendo il fatto che questo non ha fatto nulla per lui, nonostante abbia «creato migliaia di posti di lavoro in reti come MSNBC e ‘Fake News’ CNN, tra molti altri». SAG-AFTRA ha risposto alla lettera di Trump con una nota che contiene solo un messaggio: «Grazie».