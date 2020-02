Un teschio da pirata, ma rosa e con un fiocco sulla fronte. Il tutto corredato da mattarello e frusta da cucina. Questo è il logo di Vegan for Love, progetto di Sabina Dellasanta, una ticinese che, grazie ai proventi delle vendite dei suoi dolci (provati e assolutamente squisiti, ndr) in tutta la Svizzera, finanzia diversi rifugi per animali abbandonati.