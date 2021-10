Nel testamento sono state previste 325 mila sterline da dividere tra i suoi giardinieri, segretarie e governanti. I gioielli di famiglia spetteranno alla moglie del figlio del suo primo matrimonio, Duncan, a cui non è stato lasciato nulla in denaro, ma che resterà al comando dell’azienda.

Doreen Lofthouse prese il comando della Fisherman’s Friend nel 1963, quando era una piccola azienda gestita dalla sua famiglia. Intuendo il potenziale delle caramelle all’eucalipto e al mentolo create nel 1865 dal farmacista di Fleetwood, James Lofthouse, dopo aver incontrato tre pescatori con la gola in fiamme e senza voce a causa delle tante ore trascorse in mare. Con Doreen quel piccolo progetto fu trasformato in un business mondiale. Arrivando a cinque miliardi di confezioni di Fisherman’s Friends vendute ogni anno in più di 100 Paesi.