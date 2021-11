Un team internazionale guidato dal ticinese Marco Moretti e da Joan Casanelles Abella, entrambi dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), ha esaminato di cosa si nutrono quattro specie diverse di api selvatiche in cinque città europee. È emerso che gli insetti sviluppano strategie differenti, tutte potenzialmente di successo.

Per un’estate i ricercatori hanno allestito degli hotel per le api in aree verdi di Zurigo, Parigi, Anversa (Belgio), Poznan (Polonia) e Tartu (Estonia). In questo modo hanno raccolto complessivamente 464 campioni di pollini, dai quali hanno potuto risalire al nutrimento degli imenotteri.