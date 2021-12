Stanchi di sperimentare nuove creme o sieri antietà? Forse sarebbe il caso di prestare più attenzione all’alimentazione, soprattutto dopo le abbuffate natalizie. Non a caso, il filosofo Ludwig Feuerbach sentenziò: «L’uomo è ciò che mangia».

Spesso badiamo più all’apparenza che alla sostanza e non ci rendiamo conto quanto il cibo possa essere fonte di benessere. Mangiare non significa saziarsi, bensì nutrirsi. E come farlo nel modo giusto? Indubbiamente seguendo uno stile di vita sano e equilibrato. Perciò è consigliato non far mancare l’avocado nella nostra dieta: il frutto è riconosciuto come super food per le sue infinite proprietà ed è considerato anche un cibo anti-invecchiamento. Contiene infatti acido folico, fondamentale per prevenire il diabete e alcune patologie cardiache come ad...