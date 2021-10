«Le donne non vogliono la teoria ma la pratica»

Per la protezione del lavoroGinevra, 17 (ag) – La nona assemblea del comitato dell’associazione internazionale per la protezione dei lavoratori ha luogo in questi giorni a Ginevra. Essa è stata aperta lunedì mattina nella sala del Gran Consiglio. Sono presenti i rappresentanti di 14 governi, l’ufficio internazionale del lavoro e 35 associazioni internazionali. Una conferenza preliminare ebbe già luogo domenica sera all’Hotel Vittoria nella quale venne toccata la questione della fusione delle tre associazioni internazionali: assicurazione, disoccupazione e protezione. L’assemblea durante la sessione si occuperà di questa fusione, della ratifica delle convenzioni di Washington, dell’applicazione della protezione operaia nell’agricoltura, della protezione degli operai dei porti, ecc.

Riduzione...