Il rito ha avuto luogo nel cortile del centro di quarantena di Baran, in Rajasthan, e si è svolto in un contesto surreale, con gli sposi e i sacerdoti celebranti che simili ad astronauti, sotto un telone di plastica, indossavano dispositivi di protezione integrale: tute azzurre, guanti, maschere, casco trasparente, copricalzature... come se si trovassero in un reparto di terapia intensiva.