Lo chef Stefan Heilemann e la sua brigata di undici collaboratori lavorano nel ristorante del «Widder», nel centro storico di Zurigo, soltanto dalla scorsa primavera. Heilemann ha infatti dovuto lasciare il ristorante «Atlantis by Giardino», chiuso in aprile a Zurigo a causa della crisi del coronavirus.

«Seguivamo Stefan Heilemann da molto tempo», afferma citato nella nota il direttore di GaultMillau Urs Heller. I tempi sono ormai maturi per assegnargli il titolo più alto.

A tre chef è inoltre stato attribuito il titolo di «Scoperta dell’anno». Nella Svizzera tedesca il riconoscimento è andato a Markus Arnold, del ristorante «Steinhalle» di Berna, come pure a Sebastian Rösch, del ristorante «Mesa» di Zurigo. Entrambi hanno ricevuto 17 punti GaultMillau.

Anche quest’anno i critici di GaultMillau hanno scoperto nuovi talenti in tutta la Svizzera. Fra questi figura Luca Bellanca, del «Meta» al Palazzo Mantegazza di Lugano (15 punti), oltre a Zineb Hattab, (»Kle», Zurigo, 14 punti), Dominik Hartmann, (»Magdalena», Rickenbach (SZ), 15 punti) e Franck Pelux (»La Table du Lausanne Palace», Losanna, 16 punti).

Dopo la partenza di Didier de Courten da Sierre (VS), in Svizzera rimangono attivi sette chef con 19 punti: si tratta di Andreas Caminada (Fürstenau, GR), Philippe Chevrier (Satigny, GE), Franck Giovannini (Crissier, VD), Tanja Grandits (Basilea), Peter Knogl (Basilea), Heiko Nieder (Zurigo), Bernard & Guy Ravet (Vufflens-le-Château, VD). Tutti hanno confermato il loro punteggio massimo assegnato in Svizzera.