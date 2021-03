È lui o non è lui? Prendiamo in prestito lo slogan di Ezio Greggio per introdurre Amadeus. No, non il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Parliamo, semmai, di un inconsapevole sviluppatore statunitense. La cui unica «colpa» è quella di essere su Twitter con un account - @amadeus – che inevitabilmente viene inondato da centinaia, anzi migliaia, di messaggi. E questo perché, appunto, gli utenti (ignari) pensano di rivolgersi all’altro Amadeus. Quello che, per intenderci, da martedì occupa il palco dell’Ariston.

I messaggi e le menzioni, per lo più, giungono da utenti italiani che guardano la kermesse coinvolgendo, come detto, l’Amadeus sbagliato. Già, perché questo esperto di informatica di cognome fa Demarzi e lavora a San Francisco per Discord, piattaforma per videochiamate e molto altro. Di profili social, il presentatore ravennate, non ne ha ad eccezione di un profilo Instagram condiviso con sua moglie.

Di più, mentre Sanremo si batte per recuperare spettatori e share l’Amadeus americano, a livello di interazioni, non ha notato differenze rispetto alla passata edizione. «Quest’anno, anzi, c’è stato più rumore dell’anno scorso» ha spiegato Demarzi a Euronews. «Penso che siano bastate poche ore per eguagliare il numero di tweet dello scorso anno, poi la crescita è stata significativa». Lo stesso Amadeus a stelle e strisce, ad inizio settimana, con un cinguettio brillante aveva spiegato: «È di nuovo San Remo e il mio alter ego lo conduce, il che significa molti adorabili italiani nelle mie menzioni».

Demarzi si è detto contento di questa fama improvvisa. E, alla fine, si è convinto a buttare un occhio su Sanremo. Anche se, ha ammesso, non ha idea di cosa dicano ospiti, cantanti e alter ego. «Non so se ho capito bene il formato della competizione» ha spiegato. «Ma sembra tutto molto divertente». Nel frattempo, su Twitter chi si è accorto dell’errore ha comunque continuato a rivolgersi all’Amadeus californiano. «C’è chi mi ha detto che dovrei essere io il presentatore, ma sarei obiettivamente imbarazzante».

Lui, tuttavia, un viaggio in Italia a fine pandemia lo farebbe volentieri. E visiterebbe anche Sanremo.

