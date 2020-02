Achille Lauro improvvisa uno spogliarello sul palco del teatro Ariston. Entra in scena con un mantello nero con grandi inserti in oro, a piedi scalzi e con i capelli ossigenati, poi si toglie il mantello e resta sul palco con una tutina aderente color carne, lunga fino al ginocchio e con le bretelle, esibendo i suoi tanti tatuaggi. Sulle note di «Me ne frego», con una intonazione da rivedere, Achille Lauro gioca e provoca mantenendo la promessa di osare e azzardare. Fiorello lo raggiunge in scena e lo abbraccia chiedendo una foto. Poi lo spoiler dello showman: «Giovedì sarò all’Altro Festival con Achille Lauro ma la sorpresa è che io sarò vestito come lui». Sui social network il popolo del web si è già scatenato con meme e battute di ogni tipo sulla performance del cantante romano. Non poteva mancare la battuta del noto sito satirico Lercio, con il titolo: «Sanremo, televoto chiede scambio abiti Achille Lauro-Diletta Leotta»