«Sisa comincia a sentire i primi sintomi della vecchiaia», ha indicato oggi in una nota lo zoo di Zurigo. «Al mattino le piace stare all’interno un po’ più a lungo quando fa freddo di fuori e si muove più lentamente dei suoi consimili».

Sebbene gli orsi dagli occhiali non siano particolarmente socievoli, Sisa vive pacificamente con la sua famiglia e le sue due nipotine. Per contro va meno d’accordo con il maschio Apu.

Gli orsi dagli occhiali (Tremarcotos ornatus) sono una delle otto specie d’orso nel mondo e l’unica del Sudamerica. In natura questi mammiferi vivono nelle foreste tropicali ai piedi delle Ande, fino a 4.700 metri di altitudine. La specie non è considerata a rischio di estinzione. A Zurigo ve ne erano finora quattro esemplari. Lo zoo ne possiede dal 1976 e in questo lasso di tempo sono nati 14 orsacchiotti.