Ricercatori svizzeri e britannici hanno modificato le molecole di zucchero affinché siano in grado, attraverso un semplice contatto, di distruggere virus, senza tossicità per l’essere umano. Il metodo potrebbe applicarsi a nuovi virus emergenti.

Le sostanze dette «virucide», come la candeggina, distruggono i virus tramite semplice contatto, ma non possono essere applicate sul corpo umano senza causare gravi danni, ha ricordato oggi l’Università di Ginevra in un comunicato.