Barcellona, Amsterdam e Marsiglia. Ma anche Londra, Berlino e Buenos Aires, oltre che New York, Melbourne e l’intero Stato della Florida. Sono solo alcune delle località che si troverebbero sommerse dal mare se i tutti ghiacci del mondo dovessero sciogliersi (e parliamo di quelli che vanno dai poli alla cima delle nostre montagne). Uno scenario spaventoso, apocalittico, ma non impossibile. Le temperature sulla Terra continuano a salire di anno in anno e gli scienziati di tutte le nazioni, nell’esprimersi, hanno raggiunto da anni un’unanimità come mai su nessun argomento: questa tendenza deve essere invertita, o per il mondo saranno guai.