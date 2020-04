«Le differenze maggiori riguardano l’organizzazione del lobo parietale e di quello occipitale legato alla vista, dove un solco a forma di luna ha una posizione più anteriore e prominente. Come nelle scimmie», osservano i ricercatori. Nell’australopiteco però, come nell’uomo, fanno notare gli esperti, «il cervello impiega più tempo a crescere e i piccoli hanno bisogno più a lungo di cure parentali». Resta da capire quindi il significato evolutivo di queste differenze.

Vissuta 3,2 milioni di anni fa, Lucy è il primo scheletro di Australopithecus afarensis scoperto, rinvenuto nel 1974 in Etiopia. Il suo nome deriva da una celebre canzone dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, che gli archeologi ascoltavano durante gli scavi. La posizione eretta era un tratto moderno di questo antenato del genere umano, il cui cervello, però, malgrado fosse il 20% più grande di quello degli scimpanzé, era organizzato come quello di una scimmia.