Lugano sbarca nella prima serata statunitense. Stasera, mercoledì 5 gennaio, andrà in onda sull’emittente radiotelevisiva americana CBS il primo episodio della nuova stagione di The Amazing Race (CBS Original), girata anche in Ticino, soprattutto nella città di Lugano.

The Amazing Race è una serie reality pluripremiata dagli Emmy Award e condotta dal conduttore nominato agli Emmy Award Phil Keoghan, giunta ormai alla sua 33. edizione. In questa nuova stagione della serie, 11 squadre si imbarcheranno in un viaggio intorno al mondo. Ad ogni destinazione, le squadre dovranno competere in una serie di sfide, alcune mentali e altre fisiche, per poter procedere nella successiva destinazione e vincere The Amazing Race e il premio di 1 milione di dollari.

La serie ha iniziato la sua produzione della stagione 33 nel febbraio 2020. Dopo tre tappe, le riprese si sono fermate a causa della pandemia. Dopo 18 mesi e il più lungo pit stop nella storia dello show, The Amazing Race ha ripreso e finito le riprese lo scorso autunno. Le riprese ticinesi si sono svolte con il sostegno della Ticino Film Commission e la supervisione del location manager locale Vasco Pedrolini. Tra le location la magnifica diga di Contra in Valle Verzasca e alcune vie storiche di Lugano, tra cui Via Nassa.

