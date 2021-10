Con 111 milioni di spettatori nei primi ventotto giorni dopo l’uscita, Squid Game è in assoluto la serie più vista di sempre su Netflix. Il prodotto sudcoreano, addirittura, è stato capace di polverizzare il precedente record di Bridgerton . Urca.

Prima di arrivare al crudele «gioco del calamaro», l’ultimissimo test, i protagonisti della serie sono costretti a numerose prove cariche di violenza e sadismo. Nel terzo episodio, i concorrenti partecipano appunto a un gioco spietato che prende spunto da un tipico passatempo per bambini in Corea del Sud. Al centro della prova, ovviamente mortale, vi è uno strano biscotto piano e sottile, denominato dalgona, che può essere inciso nella parte centrale con forme di vario genere. Lo scopo del gioco è riuscire a eliminare, con precisione assoluta, i contorni della forma incisa sul biscotto.

Questo dolce, solitamente, viene venduto all’uscita delle scuole. Era popolarissimo negli anni Settanta e Ottanta. Oggi, proprio grazie a Squid Game, sta vivendo una seconda giovinezza. Soprattutto, sta spopolando in tutto il mondo e non solo in Corea.