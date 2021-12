Ticino - La crisiIeri mattina alle ore 9 – come annunciava «Libera Stampa» con intonazione favorevole all’accordo – si sono trovati a Bellinzona i rappresentanti dei tre gruppi minori, conservatore, socialista e agrario, per prendere in esame il progetto di programma elaborato dall’on. Cattori allo scopo di rendere possibile un governo di coalizione delle minoranze. La discussione non venne esaurita e verrà ripresa oggi o domattina. Si ha bisogno di far presto perchè siamo alla fine dell’anno e al Gran Consiglio non resta che la seduta di domani per dare allo Stato almeno un esercizio provvisorio in attesa dei fortunosi eventi.

La situazione in EgittoLondra, 28 – Il «Foreign Office» pubblica il seguente comunicato sulla situazione in Egitto: Nei recenti disordini undici egiziani sono stati uccisi...