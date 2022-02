Fra mille preoccupazioni e domande che rimangono aperte sul conflitto in corso in Ucraina, ce n’è una, solo apparentemente banale, che deve aver toccato molte persone negli ultimi giorni: come si scrive il nome della capitale? Quale traslitterazione è la più corretta? Kyiv o Kiev?

Una questione delicataLa questione è decisamente delicata. Ancor più oggi, dopo l’invasione perpetrata dalle truppe di Mosca. Proprio così: anche nella differente traslitterazione c’è lo zampino della Russia. «Kyiv» infatti è la grafia preferita dal governo ucraino, divenuta ufficiale nel 1995, quattro anni dopo l’indipendenza. «Kiev», invece, deriva dalla pronuncia russa ed è la versione diffusasi già in precedenza in tutto il mondo. E si sa, le vecchie abitudini sono dure a morire. Tant’è che il governo ucraino ha...