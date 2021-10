Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone) torna in una versione inedita: il film cult del 1990 scritto da John Hughes diventa una creazione Lego. Composta da 3.955 pezzi, la riproduzione della casa in cui il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) ne combina di tutti i colori si basa sul progetto del 28.enne Alex Storozhuk ed è il «set» cinematografico più grande mai creato dalla società di mattoncini. Quasi maniacali i dettagli appezzati nel film, dalle trappole create da Kevin per neutralizzare i ladri (interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern), alla pizza «solo al formaggio», fino alla casa sull’albero con tanto di cavo metallico per la fuga. La nuova opera di Lego sarà disponibile dal 1. novembre.