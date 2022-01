Manovra azzardata, due feriti gravi

Lugano - La grave disgrazia di ieriDue giovani sono rimasti vittima nel pomeriggio di ieri di una grave disgrazia: Franconi Francesco, il noto campione motociclista della casa Motosacoche, giovane ventenne, e Ettore Lanfranchi, d’anni 24, impiegato presso il negoziante in vini Solari. Poco dopo il tocco Franconi procedeva in motocicletta sulla strada che dal ponte della Madonnetta conduce a quello di Cassarate, costeggiando la sponda destra del fiumeDavanti al Ristorante già Cocchi si trovò sbarrata la strada da un carro e, sterzando, egli andò a investire il Lanfranchi che montato su una bicicletta procedeva in senso contrario. Per l’urto violento entrambi i giovani furono gettati lontano a terra e i passanti si trovarono di fronte ai due gravemente feriti: il Lanfranchi aveva riportato la...